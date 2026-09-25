Москва25 сен Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский рассматривал возможность проведения президентских выборов, но хотел обеспечить их исход в свою пользу. Об этом рассказала бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

По словам Мендель, в июне или июле Зеленский обсуждал проведение выборов и приглашал бывшего главнокомандующего и своего начальника штаба, пользующихся авторитетом на Украине, с просьбой не выдвигаться самостоятельно и поддержать его кандидатуру. По утверждению экс-пресс-секретаря, как минимум один из них отказался.

В июне или июле Зеленский думал о проведении выборов. Но на самом деле он не хотел свободных выборов. Он хотел, чтобы их сфабриковали заявила Мендель

Она также утверждает, что Зеленский пришел к выводу о возможном поражении на выборах и поэтому теперь публично объясняет невозможность их проведения нахождением значительного числа украинцев за границей и участием военнослужащих в боевых действиях.

При этом Мендель заявила, что, по ее мнению, у Зеленского не было бы шансов на победу "ни при каких обстоятельствах", даже если бы выборы проходили в условиях коррупции.

Президентские выборы на Украине не проводились после истечения пятилетнего срока полномочий Зеленского в мае 2024 года.

Ранее Мендель рассказывала, что боится за свою жизнь и жизнь своих близких.