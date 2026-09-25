Мендель заявила, что не чувствует себя в безопасности и опасается за свою жизнь

Бывшая пресс-секретарь Зеленского заявила, что боится за жизнь свою и близких Мендель заявила, что не чувствует себя в безопасности и опасается за свою жизнь

Москва25 сен Вести.Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в интервью немецкому журналисту Патрику Баабу заявила, что опасается за свою жизнь и жизнь своих близких.

Мендель неоднократно высказывалась о Владимире Зеленском, политике Киева и украинской политике. В мае 2026 года ее внесли в базу "Миротворца".

Я не чувствую, что я в безопасности​​​. Я боюсь за себя и свою семью. И это связано не с "Миротворцем", а с тем фактом, что Владимир Зеленский и его ближайшее окружение уже давно пересекли психологическую грань убийства сказала она

Ранее экс-пресс-секретарь Зеленского заявляла, что он будет продолжать конфликт как можно дольше. Зеленский, считает Мендель, не захочет брать на себя ответственность за утрату территорий или деградацию Украины.