Москва24 сен Вести.Украина исчезает на глазах, пока Запад аплодирует главе киевского режима Владимиру Зеленскому, заявила его бывший пресс-секретарь Юлия Мендель.

Она отметила, что с момента обретения Украиной независимости в 1991 году население страны сократились более чем вдвое - с 52 миллионов до 25 миллионов человек.

Ситуацию усугубляет украинский конфликт, который Владимир Зеленский затягивает, указала Мендель. По ее словам, на фоне конфликта только в первой половине 2026 года число умерших людей на Украине превысило число родившихся в четыре раза, а массовое бегство украинцев за границу усугубляет сокращение населения.

В случае, если эти тенденции сохранятся, уже через десять лет население Украины может упасть до 20 миллионов человек и даже ниже, предупредила Мендель.

Это катастрофические цифры. Война превратила Украину в место, где жизнь и надежда на будущее становятся все более невозможными. Это простая арифметика - арифметика, показывающая, как моя страна исчезает у вас на глазах под теплые аплодисменты человеку на красной дорожке, человеку, который сейчас находится у власти уже восьмой год и который всегда находит новую причину, почему войну пока нельзя остановить написала она в соцсети X

Ранее Мендель заявила, что Зеленский не идет на уступки по Донбассу из-за страха потерять власть. В то же время он обвиняет в неудачах Украины беженцев и мужчин, не желающих служить в Вооруженных силах Украины.