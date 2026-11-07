Еврочиновники начинают избавляться от иллюзий по Украине, отметила Мендель Мендель: иллюзии чиновников Европы по Украине начинают развеиваться

Москва7 ноя Вести.Европейские чиновники начали избавляться от иллюзий по украинскому конфликту, заявила бывший пресс-секретарь главы киевского режима Владимира Зеленского Юлия Мендель.

Так она прокомментировала слова генсека НАТО Марка Рютте, что урегулирование на Украине невозможно без мирного соглашения, основанного на компромиссе.

На протяжении многих лет европейские чиновники убеждали украинцев продержаться еще несколько месяцев, одновременно вливая деньги в систему, которая почти ничего не сделала для защиты собственного народа и отказывается прекращать войну… Возможно, наконец они начинают выходить из этой иллюзии написала Мендель в соцсети X

Ранее Мендель заявила, что единственным для Украины вариантом закончить конфликт является "реалистичное мирное соглашение". В случае, если Киев откажется его заключать, Украину ждет неизбежная капитуляция, отметила она.