Мендель: Украину ждет капитуляция, если она не пойдет на мирное урегулирование

Мендель объяснила, что ждет Украину, если она не закончит конфликт Мендель: Украину ждет капитуляция, если она не пойдет на мирное урегулирование

Москва5 ноя Вести.Украина будет вынуждена капитулировать перед Россией, если Киев продолжит конфликт и не пойдет на мирное урегулирование.

Об этом заявила в интервью немецкой газете Berliner Zeitung бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.

Такое мнение она выразила, комментируя предстоящие трехсторонние переговоры по украинскому вопросу, которые пройдут в Абу-Даби 10-11 ноября.

Если же конфликт затянется, то, к сожалению, Украину ждет лишь капитуляция. Мы теряем людей. Страна может существовать без территорий, но не без людей. Эту точку зрения разделяют многие политики, экономисты и эксперты сказала Мендель

Собеседница издания добавила, что единственным вариантом для Украины на данный момент является заключение "реалистичного мирного соглашения".

Ранее экс-пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель объяснила, почему на Украине ее обвинили в госизмене.