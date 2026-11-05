Москва5 нояВести.Украина будет вынуждена капитулировать перед Россией, если Киев продолжит конфликт и не пойдет на мирное урегулирование.
Об этом заявила в интервью немецкой газете Berliner Zeitung бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.
Такое мнение она выразила, комментируя предстоящие трехсторонние переговоры по украинскому вопросу, которые пройдут в Абу-Даби 10-11 ноября.
Если же конфликт затянется, то, к сожалению, Украину ждет лишь капитуляция. Мы теряем людей. Страна может существовать без территорий, но не без людей. Эту точку зрения разделяют многие политики, экономисты и экспертысказала Мендель
Собеседница издания добавила, что единственным вариантом для Украины на данный момент является заключение "реалистичного мирного соглашения".
Ранее экс-пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель объяснила, почему на Украине ее обвинили в госизмене.