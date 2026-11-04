Москва4 ноя Вести.Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель объяснила предъявленное ей на Украине обвинение в госизмене своим предстоящим выступлением в парламенте ФРГ.

По сообщению Службы безопасности Украины, основанием для обвинения в госизмене стала деятельность Мендель, направленная на дискредитацию Украины в глазах мирового сообщества.

Итак, меня обвиняют в измене. Вот почему: вчера Зеленский посетил немецкий бундестаг и, по всей видимости, узнал, что сегодня я буду выступать здесь. Сразу после его визита СБУ и генеральная прокуратура обнародовали в СМИ информацию о том, что меня подозревают в измене