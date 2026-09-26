Мендель: почти все окружение Зеленского обвиняется в коррупции

Мендель рассказала о коррупции в окружении Зеленского Мендель: почти все окружение Зеленского обвиняется в коррупции

Москва26 сен Вести.Почти все соратники главы киевского режима Владимира Зеленского обвиняются в коррупции. Об этом рассказала его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель в подкасте с американским журналистом Такером Карлсоном.

По ее словам, Украина погрязла в коррупции, а новые скандалы появляются почти каждый день.

Почти каждого человека из окружения Зеленского обвиняют в коррупции сказала Мендель

Она также отметила, что Украина исчезнет с лица земли в случае эскалации конфликта.

Ранее стало известно, что 45 действующим парламентариям Верховной рады Украины предъявлены обвинения по коррупционным делам. Уточнялось, что это более чем 10% от депутатского корпуса.