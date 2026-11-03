Мендель назвала обвинение в госизмене расправой за критику Зеленского Мендель заявила об угрозе пожизненного срока за критику окружения Зеленского

Москва3 ноя Вести.Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель связала предъявленные ей обвинения в государственной измене с публичной критикой киевского режима. Об этом она заявила в социальной сети X.

Основанием для этого обвинения стали мои публичные выступления в западных СМИ и публикации в социальных сетях, в частности те, которые касались разоблачения коррупции в окружении Зеленского, отсутствия свободы слова и политических преследований. Фактически, выдвинув это обвинение, Зеленский подтвердил, что я права констатировала Мендель

Экс-пресс-секретарь Зеленского пояснила, что в основу обвинения легло ее интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Кроме того, Мендель подчеркнула, что в условиях военного положения государственная измена на Украине предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения, назвав это ценой за свободу слова и "стремление спасти Украину".

Во вторник, 3 ноября, Мендель заочно предъявили обвинения в государственной измене. По версии украинских правоохранительных органов, ее публичные заявления и публикации в социальных сетях направлены на дискредитацию Украины на международной арене.