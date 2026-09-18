Москва18 сен Вести.Решение наложить санкции против бывшего пресс-секретаря главы киевского режима Владимира Зеленского Юлии Мендель – неподобающее. Такое мнение в интервью автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой выразил американский журналист Такер Карлсон.

Он обратил внимание, что в связи с санкциями Мендель не сможет посещать Украину, ее активы заморожены, а в случае возвращения в страну она будет арестована. Кроме того, как отметил журналист, последствия могут быть и для семьи Мендель.

Зеленский ввел санкции против своего бывшего пресс-секретаря - женщины, которую я знаю лично и которая, кстати, очень умная и большая патриотка. Она любит Украину, но считает Зеленского деспотом и кокаиновым наркоманом. Она многие годы работала с ним, и это мнение человека изнутри. И за то, что она озвучила это вслух – в частности, в моей программе, – на нее наложили санкции…Такое поведение не подобает демократически избранному лидеру. Так почему же мое правительство и правительства стран Западной Европы поддерживают Зеленского? Если вдуматься, это пугает заявил Карлсон

Юлия Мендель занимала должность пресс-секретаря Зеленского с 3 июня 2019 года по 9 июля 2021 года.

Бывший пресс-секретарь неоднократно выступала с критикой Зеленского, его политики и риторики, заявляя, что украинские граждане расплачиваются за его решения слишком высокой ценой. В частности, 15 сентября она заявила, что стратегия главы киевского режима на продолжение конфликта с РФ приведет Украину к национальному самоубийству.