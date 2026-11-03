Юлии Мендель заочно предъявлено обвинение в госизмене СБУ заочно предъявила Мендель обвинение в госизмене

Москва3 ноя Вести.Бывшему пресс-секретарю Владимира Зеленского Юлии Мендель заочно предъявлены обвинения в госизмене от Службы безопасности Украины (СБУ) и офиса Генпрокурора.

В Telegram-канале СБУ утверждается, что своими заявлениями и публикациями в соцсетях Мендель дискредитирует Украину в мировом сообществе.

В сообщении говорится, что обвинения предъявлены по статьям о "государственной измене, совершенной в условиях военного положения", и оправдании действий России в отношении Украины.

Комплексные мероприятия по привлечению Мендель к ответственности продолжаются, так как она находится за пределами страны, добавили в СБУ.

Ранее бывший пресс-секретарь главы киевского режима назвала Зеленского главным выгодоприобретателем от конфликта на Украине.