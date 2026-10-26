Мендель: Зеленскому нужно поехать в Москву на переговоры

Мендель призвала Зеленского приехать в Москву для переговоров Мендель: Зеленскому нужно поехать в Москву на переговоры

Москва26 окт Вести.Бывшая пресс-секретарь главы киевского режима Владимира Зеленского Юлия Мендель призвала его приехать в Москву для личной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

В интервью Fox News Мендель раскритиковала подход Зеленского к урегулированию, обвинив его в ставке на конфронтацию.

Ему нужно поехать в Москву и договориться о приемлемых компромиссах заявила Мендель, добавив, что Зеленскому следует отказаться от максималистских требований

По ее мнению, Зеленский должен поставить интересы граждан на первое место и добиться соглашения, которое позволит Украине остаться независимым государством.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия готова принять в Москве Зеленского. В случае приезда в российскую столицу главе киевского режима будет обеспечена безопасность, подчеркнул Песков.