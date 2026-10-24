Москва24 окт Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский во всех интервью в основном рассказывает о себе. Таким образом он фактически пиарится на украинском кризисе, считает его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель.

Повествование по-прежнему сосредоточено на человеке, который не спит, человеке, который говорит, человеке, который страдает, и человеке, который сохраняет оптимизм. Украина, как страна, переживающая конфликт, в значительной степени остается на заднем плане написала Мендель с соцсети X

Она также считает, что заявления Зеленского об успешных перехватах российских дронов и ракет вызывают сомнения.

Ранее Мендель написала, что Зеленскому не нужно завершение конфликта на Украине. Иначе он бы отменил свой указ от 2022 года, который запрещает переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Кроме того, Зеленскому нужно провести президентские выборы, а самому уйти в отставку, передав полномочия председателю Верховной рады, добавила Мендель.