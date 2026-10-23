Москва23 окт Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский совершил преступление против Украины, отказавшись от договоренностей в ходе переговоров с Россией в Стамбуле в 2022 году. Об этом заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

Поводом для критики стали слова бывшего депутата Верховной рады Вадима Новинского, который сообщил, что Зеленский первоначально согласился с условиями мирного урегулирования, однако впоследствии изменил свою позицию.

Факт страшнейшего преступления Зеленского по отношению к Украине и всему украинскому народу. Зеленский и его камарилья устроили геноцид украинского народа! Им просто понравилось находиться во внимании западных "элит", получать аплодисменты и евро рекой прокомментировал Дмитрук

Ранее бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель подсчитала, что он отверг как минимум пять мирных соглашений. Она также отметила, что глава киевского режима отверг стамбульские договоренности после визита бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.