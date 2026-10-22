Экс-нардеп Новинский: в 2022 году Зеленский был согласен на условия России

Экс-депутат Рады рассказал, что Зеленский в 2022 году был согласен на условия РФ Экс-нардеп Новинский: в 2022 году Зеленский был согласен на условия России

Москва22 окт Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский в первые недели конфликта на Украине был готов согласиться с основными требованиями России по НАТО, Крыму и Донбассу. Об этом в интервью одному из украинских СМИ рассказал бывший депутат Верховной рады, бизнесмен Вадим Новинский.

По его словам, в феврале 2022 года его попросили подключиться к переговорам с Москвой сначала представители украинских спецслужб, а затем и сам Зеленский. Экс-нардеп утверждает, что согласовывал с ним каждый пункт возможных договоренностей.

Каждый пункт я согласовывал с президентом Зеленским. И он на все тогда был согласен. Даже не спорил ни по одному вопросу. Только каждый раз спрашивал: "Как ты считаешь?". Я отвечал: "Считаю так-то и так-то". "Хорошо, я согласен", - был ответ заявил Новинский

Он перечислил три основных условия российской стороны. Первое, по его словам, касалось исключения из Конституции Украины положения о стремлении вступить в НАТО, а также закрепление внеблокового статуса и нейтралитета. Вторым требованием, утверждает бизнесмен, было признание специального статуса Крыма. Третьим условием было определение статуса Донбасса, заявил украинский миллиардер Новинский.

По утверждению бывшего депутата, работа над договоренностями продолжалась около месяца и завершилась в конце марта 2022 года, когда в Стамбуле проходили переговоры. По его мнению, Украина стала заложницей Зеленского.

Ранее бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель рассказала, сколько раз он отказался от мира.