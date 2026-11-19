Москва19 ноя Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский должен принять условия России ради завершения конфликта, заявил отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис в соцсети X.

Европа и США не собираются передавать киевскому режиму наступательные и оборонительные вооружения, чтобы Украина продолжала заведомо проигрышную войну против России, пояснил эксперт.

Вы должны сейчас же сделать то, что нужно было сделать много лет назад, и заключить наилучший возможный мир с Россией, понимая, что условия лично для вас будут крайне тяжелыми отметил Дэвис

Главный редактор порталов "Рубалтик.ру" и "Евразия.Эксперт", политолог Александр Носович отметил, что у Зеленского существенно сузилось пространство для маневра, причем он даже не может себе позволить эмиграцию на Запад.

Помощник президента России Владимир Мединский, возглавлявший российскую переговорную группу в ОАЭ, заявил, что Москва будет удовлетворена итогами переговоров только после победы и подписания мирного соглашения на условиях России.