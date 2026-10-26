Москва26 окт Вести.У Украины не осталось ничего, что она могла бы предложить России в ходе переговоров об урегулировании конфликта. Такое мнение 26 октября высказал в соцсети X отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис.

Суровая реальность заключается в том, что сколько бы ни было наложено санкций на Россию, значения это не имеет, поскольку Украина уже ничего не может предложить в переговорном процессе написал он

Этим постом американский эксперт откликнулся на публикацию Владимира Зеленского, который выступил против преждевременной отмены антироссийских ограничений. Глава киевского режима выразил недовольство тем, что санкции с России могут снять до потенциальной трехсторонней встречи с участием американской и российской делегаций. Он опасается, что в таком случае Киев и его партнеры утратят инструменты давления еще до старта переговоров на высшем уровне. В интервью телеканалу ТСН Зеленский уточнил, что не хотел бы участвовать в возможном саммите лидеров России, США и Украины, когда все ограничения уже будут сняты, а решать вопрос об их отмене, по его мнению, следует после окончания конфликта.

Дэвис, напротив, убежден, что исход противостояния больше не определяется санкционной политикой Запада. По его оценке, Москва при любом раскладе добьется выполнения своих требований и достижения поставленных целей - либо дипломатическими средствами, либо на поле боя.

Ранее в октябре президент России Владимир Путин заявлял, что Россия готова вернуться к переговорам по украинскому урегулированию в трехстороннем формате. Их главной задачей он назвал обсуждение гарантий безопасности после заключения окончательных мирных договоренностей. Глава государства подчеркнул, что в рамках этой темы потребуется затронуть и архитектуру европейской безопасности в целом.

Президент США Дональд Трамп ранее говорил, что рассчитывает на скорое возобновление трехсторонних переговоров. Он выразил уверенность в том, что обе стороны заинтересованы в соглашении, однако конкретных сроков не озвучил. Помощник российского лидера Юрий Ушаков, в свою очередь, допускал, что консультации могут пройти в Абу-Даби в середине ноября, причем первыми за стол переговоров, как ожидается, сядут представители экспертных групп.