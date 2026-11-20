На Западе предрекли крах Украины при отсутствии сделки по урегулированию Подполковник Дэвис: Украина не сможет закончить конфликт военным путем

Москва20 ноя Вести.Украина не обладает возможностями для завершения конфликта военным путем. Об этом заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на своей странице в социальной сети X.

Он назвал преступлением призывы западных стран к населению Украины продолжать сражаться против России под предлогом "поддерживать Киев столько, сколько потребуется".

Для Украины нет военного выхода из этой войны написал Дэвис

По его мнению, Украину ждет окончательный крах в качестве жизнеспособного государства, если киевский режим не согласится на заключение соглашения по урегулированию конфликта.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что нынешние украинские власти не хотят прекращения боевых действий, поскольку потом им придется сразу проводить выборы на Украине.