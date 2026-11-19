Путин: киевские власти не хотят мира, потому что им придется идти на выборы

Путин объяснил, почему власти на Украине не хотят проводить выборы Путин: киевские власти не хотят мира, потому что им придется идти на выборы

Москва19 ноя Вести.Сегодняшние власти в Киеве не хотят прекращения боевых действий, поскольку потом им придется сразу проводить выборы на Украине. Об этом в ходе пресс-конференции заявил президент России Владимир Путин.

Как отметил глава государства, у киевского режима нет никаких стимулов соглашаться на прекращение боевых действий и на условия мира, потому что в таком случае он потеряет западное финансирование.

Складывается впечатление, что сегодняшние власти в Киеве не хотят никакого прекращения боевых действий, потому что нужно будет сразу идти на выборы сказал Путин

Вместе с тем Россия, подчеркнул президент, стремится к установлению долгосрочного мира на Украине. Как отметил российский лидер, речь идет о мире, который был бы устремлен в будущее.