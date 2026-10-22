Москва22 окт Вести.Киевский режим отправляет на передовую насильно мобилизованных граждан. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Да, там есть еще и мотивированные националистические формирования. Они есть. Но они-то далеко не всегда так, мягко скажем, воюют на передовой. На передовую выкидывают тех, кого насильно загоняют сказал глава государства

По словам Путина, украинцев насильно отправляют на фронт, собирая на улицах, как бездомных собак. Он отметил, что киевский режим относится к гражданам, как к "расходному материалу".

Президент подчеркнул, что принудительная мобилизация приводит к тяжелым последствиям для мотивации солдат на Украине.