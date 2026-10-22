Путин: на Украине есть мотивированные нацформирования, но не всегда на передовой

Путин: мотивированные нацформирования на Украине есть, но не всегда на передовой Путин: на Украине есть мотивированные нацформирования, но не всегда на передовой

Москва22 окт Вести.Мотивированные националистические формирования на Украине есть, признал президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести". Но они, по его словам, не всегда воюют на передовой.

Большинство украинцев отлавливают на улицах как бездомных собак и насильно отправляют на фронт, продолжил президент.

Да, там есть еще мотивированные националистические формирования, но они-то далеко не всегда так, мягко скажем, воюют на передовой отметил он

Принудительная мобилизация приводит к тяжелым последствиям, она понижает мотивацию.

Правда, мы видим, что их собирают, как бездомных собак, на улицах, загоняют на фронт насильно. Кстати говоря, это приводит к тяжелым последствиям. Мотивация-то снижается продолжил Путин

При этом, по мнению главы российского государства, киевские власти заявляют, что готовы воевать до последнего украинца. Президент России подчеркнул, что украинское руководство относится к своим гражданам, которые воюют, так же, как те, кто за рубежом хочет воевать с русскими, - как к расходному материалу.

Ранее Путин отметил, что готова обсуждать безопасность Украины, Европы и свою собственную. Но если с Россией не захотят договориваться, то она все-равно добьется своих целей на СВО.