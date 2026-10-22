Путин: мы свои задачи решим, все цели СВО будут достигнуты

Россия добьется всех целей СВО, заявил Путин Путин: мы свои задачи решим, все цели СВО будут достигнуты

Москва22 окт Вести.Россия добьется всех целей, поставленных в специальной военной операции на Украине. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".

По словам главы государства, Россия решит свои задачи в любом случае.

Но в любом случае мы свои задачи решим, и все цели специальной военной операции будут достигнуты констатировал Путин

Российский лидер также заявил, что победить Россию на поле боя невозможно, нанести ей стратегическое поражение нереально. Это стало очевидным для всех, добавил Путин.