Москва22 окт Вести.Для всех стало очевидным, что победить Россию на поле боя невозможно, нанести ей стратегическое поражение нереально. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Глава государства отметил, что люди, которые стремились к стратегическому поражению России, осознают современные реалии жизни.

Для всех стало очевидным, что победить Россию на поле боя невозможно, нанести ей стратегическое поражение нереально. Я думаю, что люди, те, которые стремились к стратегическому поражению России во все века, и сейчас такие люди, к сожалению, есть, что они осознают реалии жизни современной и поймут, что лучше жить дружно с Россией – это соответствует интересам их народов сказал Путин

Также президент подчеркнул, что новые регионы – исторически российские, и Украина не имеет к ним никакого отношения.