Москва29 октВести.Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита "Россия — Африка" прокомментировал дискуссии о подготовке к возможной войне с Москвой к 2030 году. Глава государства усомнился в реалистичности планов нанести России стратегическое поражение к этому сроку.
Они сейчас не добились своей цели нанести стратегическое поражение России, вряд ли это будет возможно и к 2030 годусказал он
При этом президент вновь подчеркнул, что Москва не стремится к конфликту с Европой, но готова к любому развитию событий.
Мы, во-первых, готовы, но мы никакой войны с Европой не хотим, а они, если кто-то хочет, пусть готовятсяотметил он
Путин также предупредил, что в случае масштабного столкновения победителей не окажется.