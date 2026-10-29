Путин: нанести стратегическое поражение РФ к 2030 году вряд ли возможно

Путин оценил перспективы стратегического поражения России к 2030 году Путин: нанести стратегическое поражение РФ к 2030 году вряд ли возможно

Москва29 окт Вести.Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита "Россия — Африка" прокомментировал дискуссии о подготовке к возможной войне с Москвой к 2030 году. Глава государства усомнился в реалистичности планов нанести России стратегическое поражение к этому сроку.

Они сейчас не добились своей цели нанести стратегическое поражение России, вряд ли это будет возможно и к 2030 году сказал он

При этом президент вновь подчеркнул, что Москва не стремится к конфликту с Европой, но готова к любому развитию событий.

Мы, во-первых, готовы, но мы никакой войны с Европой не хотим, а они, если кто-то хочет, пусть готовятся отметил он

Путин также предупредил, что в случае масштабного столкновения победителей не окажется.