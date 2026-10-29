Путин заявил, что Запад не добился своей цели нанести РФ поражение Путин: Западу не удалось нанести России стратегическое поражение

Москва29 окт Вести.Запад не добился цели по нанесению России стратегического поражения, вряд ли это будет возможно и к 2030 году. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита Россия - Африка.

По его словам, многие сейчас только и ведут речь о подготовке к войне к 2030 году.

Если кто-то хочет, пусть готовятся, но они сейчас не добились своей цели нанести стратегическое поражение России, вряд ли это будет возможно к 2030-му году сказал Путин

22 октября Путин заявил, что победить Россию на поле боя невозможно, и нанести стране стратегическое поражение нереально.