Путин: если дойдет до войны РФ и Европы, победителей не будет

Путин предупредил Европу о катастрофических последствиях войны Путин: если дойдет до войны РФ и Европы, победителей не будет

Москва29 окт Вести.Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита "Россия — Африка" сделал заявление о гипотетическом военном конфликте с Европой. Глава государства подчеркнул: если противостояние зайдет слишком далеко, победителей в нем не окажется.

Если дойдет до войны России с Европой, победителей не будет сказал он

Путин также призвал европейских политиков "об этом не забывать".

При этом президент отметил, что Москва не стремится к военному столкновению, однако вынуждена учитывать любые сценарии.