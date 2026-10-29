Москва29 октВести.Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита "Россия — Африка" сделал заявление о гипотетическом военном конфликте с Европой. Глава государства подчеркнул: если противостояние зайдет слишком далеко, победителей в нем не окажется.
Если дойдет до войны России с Европой, победителей не будетсказал он
Путин также призвал европейских политиков "об этом не забывать".
При этом президент отметил, что Москва не стремится к военному столкновению, однако вынуждена учитывать любые сценарии.