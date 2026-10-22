Путин раскритиковал страны Европы за разговоры о подготовке к конфликту с РФ Путин назвал заявления Европы об угрозе войны с РФ "политической шизофренией"

Москва22 окт Вести.Президент России Владимир Путин назвал заявления европейских стран об угрозе со стороны РФ и подготовке к войне с ней "политической шизофренией". Об этом он сказал в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".

По словам главы государства, после решения жителей Донбасса и Новороссии о воссоединении с Россией зарубежные оппоненты Москвы развернули антироссийскую кампанию.

Это, как известно, стало причиной или поводом для некоторых наших недоброжелателей за границей, прежде всего, как мы видим сегодня, в европейских странах, развернуть кампанию антироссийскую по всем направлениям, а сейчас еще и говорить постоянно об угрозе и начале подготовки к войне с Россией, что является какой-то политической шизофренией сказал Путин

Глава российского государства подчеркнул, что РФ не готовится к войне с Европой. Кроме того, он отметил, что этого также не желают народы европейских государств.