Москва22 октВести.Президент России Владимир Путин назвал заявления европейских стран об угрозе со стороны РФ и подготовке к войне с ней "политической шизофренией". Об этом он сказал в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".
По словам главы государства, после решения жителей Донбасса и Новороссии о воссоединении с Россией зарубежные оппоненты Москвы развернули антироссийскую кампанию.
Это, как известно, стало причиной или поводом для некоторых наших недоброжелателей за границей, прежде всего, как мы видим сегодня, в европейских странах, развернуть кампанию антироссийскую по всем направлениям, а сейчас еще и говорить постоянно об угрозе и начале подготовки к войне с Россией, что является какой-то политической шизофрениейсказал Путин
Глава российского государства подчеркнул, что РФ не готовится к войне с Европой. Кроме того, он отметил, что этого также не желают народы европейских государств.