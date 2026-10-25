Путин прокомментировал обвинения европейских лидеров в адрес России Путин: обвинения в адрес РФ говорят о слабости европейских лидеров

Москва25 окт Вести.Обвинения России в якобы организации беспорядков в странах Европы говорят о слабости европейских политиков. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Российский лидер пояснил, что руководство Европы не анализирует происходящие события.

Это говорит о слабости и неспособности некоторых руководителей в европейских странах взять на себя ответственность за то, что происходит подчеркнул Путин

По его словам, европейские лидеры не намерены разбираться в причинах и последствиях текущих проблем.

Ранее Путин назвал заявления европейских стран о якобы угрозе со стороны РФ и подготовке к войне с ней политической шизофренией.