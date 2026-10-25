Москва25 октВести.Обвинения России в якобы организации беспорядков в странах Европы говорят о слабости европейских политиков. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".
Российский лидер пояснил, что руководство Европы не анализирует происходящие события.
Это говорит о слабости и неспособности некоторых руководителей в европейских странах взять на себя ответственность за то, что происходитподчеркнул Путин
По его словам, европейские лидеры не намерены разбираться в причинах и последствиях текущих проблем.
Ранее Путин назвал заявления европейских стран о якобы угрозе со стороны РФ и подготовке к войне с ней политической шизофренией.