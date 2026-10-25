Москва25 окт Вести.Павел Зарубин для ИС "Вести" опубликовал продолжение интервью с президентом РФ Владимиром Путиным, которое было записано 22 октября. В новой части беседы глава государства рассказал о своей реакции на обвинения России в европейских протестах, а также указал на ошибки политиков, которые привели к такому результату.

Российский лидер отметил, что сначала виновных в митингах и беспорядках на улицах европейских городов начали искать в Соединенных Штатах.

Ничего неожиданного здесь нет. Как известно, Россию всегда обвиняли во всех смертных грехах, но сейчас я готов на это ответить. Во-первых, что меня удивило? Первая реакция была совсем не антироссийская, она была антиамериканская. Если вы обратили внимание, начались сразу вбросы о том, что события, происходящие в Европе, – это результат деятельности сегодняшней американской администрации, их поддержки правых партий, правого движения и так далее. Что было для меня несколько странно, неожиданно совершенно, потому что я не ожидал, что так будут нападать на своего основного союзника и на защитника, так скажем, в военном смысле этого слова за океаном европейские лидеры сказал Путин

Однако представители Европы быстро сменили свою риторику и начали искать российский след, сказал глава государства.

Но они быстро опомнились и перешли к традиционным своим обвинениям в адрес Российской Федерации. Первая реакция, я когда это увидел, [была] удивление, потому что уж чего-чего, а говорить о том, что мы провоцируем массовые выступления в крупных городах Европы – это уж совсем явный перебор, который, на мой взгляд, очевиден для рядовых граждан европейских стран. Тем не менее, сейчас встали на этот путь наезженный или заезженный уже, и действительно мы видим какие-то обвинения в адрес России отметил президент

Такое поведение, по мнению Путина, говорит о слабости некоторых лидеров в странах Европы.

О чем это говорит? Это говорит о слабости и неспособности некоторых руководителей в европейских странах взять на себя ответственность за то, что происходит. И это плохо для них. Почему? Потому что они тогда не анализируют происходящие события, не ищут причины того, что происходит. А просто на кого-то сваливают: то на США, теперь вот на Россию. Но это плохо для них почему? Потому что они не будут устранять причины подчеркнул он

Основные причины связаны с экономической ситуацией в Европе, сказал президент.

А причина в чем? В их собственных ошибках, причем по разным направлениям в экономике и финансах – избыточный государственный долг свыше 100%. А, скажем, в такой стране, как Италия, почти 140%, 139% госдолг. Кстати говоря, для сравнения у России внешний долг всего 2,6%, а общегосударственный долг – 17,5%. А у них 100% и больше – 140% почти что в Италии. Затем большие дефициты. Для их экономик это большой дефицит: три, четыре, пять процентов. Во Франции, по-моему, 5,1%, в Бельгии, если не ошибаюсь, 5,2%. Это очень много! Это ведет к целому ряду негативных последствий экономического характера. Если посмотреть по сравнению к 2021 году, то снижение промышленного производства является просто драматическим для многих ведущих экономик Европы. От 1,5% до 5,2% в Федеративной Республике Германия, а это ведущая экономика – Германия. Локомотив, как всегда говорили. Если у нее такое падение, там целая цепочка негативных последствий для всей экономики еврозоны происходит рассказал Путин

При этом в России, подчеркнул президент, отмечается рост промышленности.

Кстати говоря, в России по сравнению с 2021 годом промышленное производство выросло плюс 10%. А если говорить про обрабатывающую промышленность - плюс 21%. Это все-таки разница: -5,2% или +10%, а обрабатывающая 21% уточнил он

Еще одной ошибкой Европы стало неправильное внедрение зеленой повестки.

Затем явные ошибки с точки зрения внедрения зеленой повестки. Конечно, нужно переходить на возобновляемые источники, но надо делать это постепенно и по мере готовности других источников к их рациональному и экономически целесообразному применению. Просто так закрывать атомные электростанции, закрывать угольные разрезы и так далее. Жизнь показала, что так не работает объяснил президент

Также Путин назвал глупой политику по запрету всего, что связано с Россией.

Затем политика в отношении России – все запретить, все, что из России. Это глупо, это просто глупо. Мы же ничего не запрещали. Кстати говоря, на первом этапе тоже шли обвинения в адрес России, что Россия запрещает, Россия не дает относительно дешевого сырья, нефти, газа, угля, уранового сырья. Да мы никогда никому не отказывали. Это они отказались и до сих пор строят планы отказа от того, что они еще получают из России. А получают, кстати говоря, немало. На рынке Европы наш СПГ занимает 20%. Это приличный сегмент рынка. Есть и другие ошибки в сфере экономики. Вот все это вместе создало такую базу, которая подстегнула вот эти выступления в крупных городах рассказал он

Глава государства упомянул и об ошибках во внешней политике Европы, связанных с Россией.

Но это не все. Здесь еще нужно обязательно сказать об ошибках во внешней политике по отношению к России. Я уже сказал: сами себя обрезали от наших энергоносителей, от нашего рынка. Вы понимаете, не только же мы относительно дешевые первичные энергоносители поставляли. Рынок наш предоставляли в принципе достаточно большой для европейских стран. У нас, когда уходили под давлением западноевропейских правительств некоторые компании, чуть не плакали наши друзья из этих стран. У нас много друзей в Европе, но вынуждены были уходить. Некоторые, кстати говоря, работают, и мы стараемся создать для них соответствующие условия благоприятные сообщил Путин

Также одна из причин европейских беспорядков связана с их политикой в отношении Ближнего Востока и миграции.

Но ошибки не только на российском направлении. Посмотрите, что на Ближнем Востоке происходит? Потому что люди, которые приехали несколько лет назад в европейские страны по миграционному каналу, их дети, которые уже подросли, они чувствуют несправедливость к своим соотечественникам недавним и братьям по вере, чувствуют это. И это тоже вызывает у них определенный настрой на то, как нужно реагировать на действия властей страны, где они проживают сегодня. И вот это самый миграционный кризис отметил президент

Мигранты в Европе не ассимилируются, так как у европейских стран не хватает на это средств, отметил глава государства.

Я сейчас сказал про мигрантов прежних лет и про их детей, которые уже подросли, – они же не ассимилируются. Этот объем, который накопился, выходцев из этих стран, он стал таким, что он не просто не поддается ассимиляции, государство не в состоянии их ассимилировать, средств не хватает. Надо же заниматься, заниматься их образованием, внедрением их в среду местных обычаев, традиций. Как можно внедрять европейские традиции, обычаи в эту среду, когда они сами разваливают свои традиции и обычаи? До этой среды мигрантов и их детей уж точно ничего не доходит. Многие приехали, живут десятилетиями, а на языке страны пребывания не говорят объяснил Путин

Однако глава государства уточнил, что и в России необходимо больше внимания уделять межнациональному вопросу.

И у нас тоже мы должны больше внимания уделять без всякого сомнения вопросам межнационального общения, межнациональной политики. Здесь нельзя просто показывать пальцем, хихикать на этот счет. Это очень серьезная вещь, очень серьезная работа. Но все-таки у нас представители всех культур, представители разных конфессий: и христиане, и мусульмане, и иудеи, и буддисты. У них нет другой родины. И Россия складывалась исторически как многонациональное и многоконфессиональное государство, а там – нет. Там у них другая родина. Это колоссальная разница. И там они должны, конечно, еще больше этому уделять внимание. Они не могут, не делают этого фактически. Повторяю, в том числе и потому, что сами разрушают свои традиционные ценности - исторические и культурные отметил он

Путин добавил, что не нужно радоваться тем события, которые происходят, но необходимо на них реагировать.

Вот все это вместе и приводит к тем результатам, которые мы сейчас видим. Здесь, мне кажется, не нужно ни радоваться этому, ни как-то злоупотреблять, давить на больное. Но уж когда нас обвиняют, здесь мы, конечно, должны как-то реагировать. Но Министерство иностранных дел, я думаю, соответствующим образом на это аккуратненько реагировать будет. Но повторю то, с чего начал. Самое главное в том, что, не анализируя причин происходящих событий и не внося корректив в свою экономическую, внешнюю и внутреннюю политику, они не устранят этих причин. Не надо валить на кого-то за рубежом, надо заняться своими собственными проблемами, которые родились на их почве, здесь и нужно решать подытожил президент

В первой части интервью Путин рассказал о позиции России относительно урегулирования украинского кризиса, целях и задачах спецоперации, а также о перспективах трехсторонних переговоров.