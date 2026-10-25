Дмитриев обвинил европейских чиновников в перекладывании вины на Россию Дмитриев: Европа самоуничтожается, поскольку бюрократы игнорируют свои ошибки

Москва25 окт Вести.Европа движется к саморазрушению из-за нежелания властей исправлять ошибки в миграционной и энергетической политике. Такое мнение выразил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в соцсети X.

Дмитриев прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести". Российский лидер назвал "явным перебором" обвинения некоторых европейских политиков в адрес Москвы, согласно которым Россия якобы провоцирует массовые забастовки в Европе.

Европа самоуничтожается, потому что ее бюрократы отказываются исправлять свои катастрофические ошибки в вопросах миграции, энергетики и разжигания войны написал Дмитриев

По его словам, вместо работы над ошибками европейские чиновники предпочитают перекладывать вину на Россию и США.

Ранее Путин также отметил, что МИД России будет реагировать на голословные обвинения властей ЕС в организации протестов.