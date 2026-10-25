Москва25 октВести.Европа движется к саморазрушению из-за нежелания властей исправлять ошибки в миграционной и энергетической политике. Такое мнение выразил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в соцсети X.
Дмитриев прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести". Российский лидер назвал "явным перебором" обвинения некоторых европейских политиков в адрес Москвы, согласно которым Россия якобы провоцирует массовые забастовки в Европе.
Европа самоуничтожается, потому что ее бюрократы отказываются исправлять свои катастрофические ошибки в вопросах миграции, энергетики и разжигания войнынаписал Дмитриев
По его словам, вместо работы над ошибками европейские чиновники предпочитают перекладывать вину на Россию и США.
Ранее Путин также отметил, что МИД России будет реагировать на голословные обвинения властей ЕС в организации протестов.