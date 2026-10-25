Москва25 октВести.Нерешенные проблемы в Евросоюзе и Великобритании накапливаются и взрываются. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
В соцсети X он отметил, что европейские лидеры совершили провал в реализации миграционной политики, энергетике и военной сфере.
Нерешенные проблемы в Евросоюзе и Великобритании накапливаются и взрываютсянаписал он
При этом страны Европы продолжают винить во всех бедах Россию, добавил глава РФПИ.
Ранее Дмитриев заявил, что падение Великобритании неразрывно связано с такими факторами как наплыв мигрантов и снижение уровня электрогенерации на душу населения.