Дмитриев: в ЕС могут лишь уповать на извинения властей за ситуацию с мигрантами

Дмитриев: в ЕС остается только надеяться на извинения властей из-за мигрантов Дмитриев: в ЕС могут лишь уповать на извинения властей за ситуацию с мигрантами

Москва26 авг Вести.Жители Европейского союза (ЕС) и Великобритании могут лишь наедаться на то, что власти принесут извинения после того, как мигранты "переполнят" их страны. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Так он прокомментировал публикацию о том, что министр обороны Испании Маргарита Роблес извинилась перед жителями Сеуты, которые столкнулись с наплывом мигрантов из Марокко.

Остается только надеяться, что после того, как мигранты окончательно переполнят ЕС и Великобританию, их правительства не забудут сказать "извините" написал глава РФПИ в соцсети X

Накануне стало известно, что правительство Испании направило Еврокомиссии (ЕК) официальный запрос на экстренное финансирование для устранения последствий миграционного кризиса в Сеуте. ЕК, как отмечалось, собирается совместно с испанской стороной оценить масштаб проблемы, чтобы определить итоговый объем помощи.