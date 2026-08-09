Дмитриев: "лачуги" мигрантов в Сеуте следует назвать в честь бюрократов ЕС

Дмитриев заявил, что хижины мигрантов в Сеуте надо назвать в честь бюрократов ЕС Дмитриев: "лачуги" мигрантов в Сеуте следует назвать в честь бюрократов ЕС

Москва9 авг Вести.Построенные мигрантами в испанской Сеуте "лачуги", следует назвать в честь бюрократов Европейского союза (ЕС), которые поддерживают миграцию.

Таким мнением поделился спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Так он прокомментировал публикацию блогера Марио Науфала, в соцсети X, к которой тот прикрепил видеозапись с самодельными постройками.

Каждую лачугу необходимо назвать в честь бюрократа ЕС, выступающего за миграцию, чтобы прославить великое симбиотическое, мультикультурное и архитектурное обогащение написал Дмитриев

Глава РФПИ ранее сравнил кризис в Сеуте с захватом и разрушением варварами Рима.

Сеута в конце июля столкнулась с резким ростом числа нелегальных мигрантов из Марокко. Мэр-президент Хуан Хесус Вивас 9 августа заявил, что ситуация так и не нормализовалась: в анклаве все еще находятся от 8 до 11 тысяч мигрантов.