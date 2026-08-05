Пост Кирилла Дмитриева о мигрантах в соцсети X собрал миллион просмотров Дмитриев сравнил миграционный кризис в Европе с падением Древнего Рима

Москва5 авг Вести.Публикация главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, посвященная миграционной политике Евросоюза и Великобритании, набрала более одного миллиона просмотров в социальной сети X.

В своем посте под заголовком "Варвары у ворот: 410 г. н. э. против наших дней" Дмитриев сравнил ситуацию с мигрантами на побережье испанского полуанклава Сеута в Северной Африке с падением Древнего Рима. К публикации был прикреплен коллаж из картины Томаса Коула "Разрушение" и современных снимков нелегальных мигрантов.

Глава РФПИ отметил, что текущая миграционная политика Евросоюза строится на расчете левых политических сил привлечь мигрантов и их потомков в качестве своего электората. За несколько дней пост собрал десятки тысяч отметок "Нравится" и тысячи репостов.