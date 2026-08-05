Москва5 авгВести.Европейский союз (ЕС) и Великобритания должны поучиться миграционной политике у России, заявил специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
ЕС и Великобритания должны поучиться у Россиинаписал он в социальной сети X, говоря о миграционной политике
Он добавил, что европейские и британские бюрократы, а также традиционные СМИ проигнорировали предупреждения о разрушении западной цивилизации. Дмитриев назвал миграционную политику ЕС и Великобритании "самоубийственной" и подчеркнул, что только фотографии из Сеуты разоблачили ее зловещую природу.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий предоставление российского гражданства, вида на жительство (ВНЖ) и разрешения на временное проживание (РВП) иностранным гражданам и лицам без гражданства, имеющим неснятую или непогашенную судимость.