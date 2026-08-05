Дмитриев призвал ЕС и Британию поучиться миграционной политике у России

Дмитриев рассказал, чему ЕС и Британия должны поучиться у России Дмитриев призвал ЕС и Британию поучиться миграционной политике у России

Москва5 авг Вести.Европейский союз (ЕС) и Великобритания должны поучиться миграционной политике у России, заявил специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

ЕС и Великобритания должны поучиться у России написал он в социальной сети X, говоря о миграционной политике

Он добавил, что европейские и британские бюрократы, а также традиционные СМИ проигнорировали предупреждения о разрушении западной цивилизации. Дмитриев назвал миграционную политику ЕС и Великобритании "самоубийственной" и подчеркнул, что только фотографии из Сеуты разоблачили ее зловещую природу.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий предоставление российского гражданства, вида на жительство (ВНЖ) и разрешения на временное проживание (РВП) иностранным гражданам и лицам без гражданства, имеющим неснятую или непогашенную судимость.