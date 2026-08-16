Дмитриев объяснил массовый приток мигрантов в Сеуту политикой ЕС Дмитриев: мигранты прибывают в Суету, чтобы отблагодарить фон дер Ляйен

Москва16 авг Вести.Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что массовый приток мигрантов в испанский анклав Сеута связан с миграционной политикой Евросоюза.

Дмитриев отметил, что мигранты таким образом стремятся "лично поблагодарить" председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и европейских чиновников.

Мигранты массово приезжают для того, чтобы лично поблагодарить Урсулу и других бюрократов ЕС, дружелюбных к мигрантам, за их прекрасные миграционные инициативы написал Дмитриев в соцсети X

Так он прокомментировал публикацию другого пользователя с видео большой группы людей. Согласно подписи к записи, на кадрах запечатлены десятки тысяч африканских мигрантов, которые вновь прорвали границу Сеуты.

В конце июля в испанском анклаве произошел массовый приток нелегальных мигрантов из Марокко. Министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка сообщил, что около 72 тысяч человек проникли в страну с территории Марокко.

15 августа сообщалось, что марокканская полиция арестовала 111 мигрантов, намеревавшихся проникнуть в Сеуту.