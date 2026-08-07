Москва7 авг Вести.Кризис, случившийся в испанской Сеуте, показывает, что бесконтрольный наплыв мигрантов без образования убьет Европу. Об этом KP.RU заявил политолог и профессор НИУ ВШЭ Марат Баширов.

По словам Баширова, на сегодняшний день есть много конспирологических теорий и версий политологов о причинах происходящего в Сеуте, но главное не в этом.

Кто-то говорит, что это месть США и Израиля испанскому правительству - за то, что отказались предоставлять аэродромы в войне против Ирана. Другие утверждают, что это Сеута - месть самих властей Марокко. За то, что Испания собирается газопровод из Алжира в Европу… в обход Марокко. Но главное в другом. Процесс глобальной миграции ускоряется отметил эксперт

Баширов напомнил, что предыдущий кризис с наплывом мигрантов в Сеуте случился в 2014 году, но тогда через границу пытались проникнуть всего полторы тысячи человек, сейчас же идет речь о количестве, превышающем те показатели почти в 50 раз.

Миграция - это глобальная угроза Европе, которая забыла о своей главной слабости, остервенело вцепившись в войну с Россией. Это угроза США, где происходит то же самое - вспомните, что Трамп к власти-то пришел с лозунгами против миграции. И дело не в том, что мы скоро можем увидеть хиджабы на Лазурном Берегу, а в том, что без образования миграция убьет Европу заметил политолог

Эксперт подчеркнул, что европейские власти выделяют переселенцам большие средства на социальные дотации, пособия, в том числе на образование, но мигранты в своей массе отказываются идти учиться и работать. При этом, политолог отметил, что этими массами легко управлять, в том числе, с помощью постов в социальных сетях.

Это возможность поджечь ЕС одной спичкой. Растут преступность, терроризм, но что они могут сделать? Отменить пособия по безработице? На улицы тут же выйдут миллионы! добавил Баширов

Политолог также указал на то, что европейский опыт убедил российские власти в необходимости ужесточения миграционной политики.

Именно поэтому в России сейчас принимаются все эти законы об ограничении и обучении мигрантов. Мы отсеиваем криминальные элементы, заставляем их учиться. Сеута показала - глобальная миграция еще скажет свое слово в переделе мира, который идет сегодня. Люди из бедных стран Африки, где основная религия - ислам, еще скажут свое слово. И эта тенденция будет только нарастать подытожил эксперт

Испанский автономный город Сеута в последние дни столкнулся с резким ростом числа мигрантов, которые отчаянно стремились попасть туда из Марокко вплавь и пешком. За сутки в город прибыло более 60 тысяч нелегалов. В результате этого ситуация в городе с постоянным населением в 85 тысяч человек фактически вышла из-под контроля местных властей.