Эксперт рассказал, как миграционный кризис в Испании указал на уязвимость ЕС Эксперт: миграционный кризис в Испании показал, насколько раздроблен и уязвим ЕС

Москва7 авг Вести.Ситуация с миграционным кризисом в испанской Сеуте показала, насколько раздроблен и уязвим Евросоюз (ЕС).

Об этом сообщил профессор Международного университета Даффодил в Дакке Грег Саймонс в беседе с Лента.ru.

Отсутствие помощи Испании со стороны других членов ЕС, таких как Италия или Франция, показывает, насколько сейчас раздроблен и уязвим Евросоюз. Это еще один удар по его жизнеспособности, по его лозунгу о свободном передвижении людей рассказал Саймонс

По словам Саймонса, текущая ситуация свидетельствует о том, что Евросоюз все чаще сталкивается с серьезными угрозами государственному суверенитету и национальной безопасности, однако он не способен противостоять им самостоятельно. При этом эксперт полагает, что европейские правые силы могут воспользоваться этим кризисом как поводом для ужесточения миграционной политики.

В конце июля испанский автономный город Сеута, расположенный в Северной Африке и граничащий с Марокко, столкнулся с массовым наплывом мигрантов. Во вторник, 4 августа глава МВД Испании Фернандо Гранде-Марласка сообщил, что из Марокко на испанскую территорию проникли порядка 72 тысяч мигрантов, около 70 тысяч из которых уже вернулись обратно. При этом население самой Сеуты насчитывает около 85 тысяч человек.

Как сообщило издание Euractiv со ссылкой на источники, Испания попросила правительства европейских государств не критиковать Марокко в связи с миграционным кризисом в Сеуте.