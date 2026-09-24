Москва24 сен Вести.Растущие долги стран Европы и стоимость их обслуживания являются взрывоопасным финансовым коктейлем. Об этом сообщил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Так он прокомментировал статью агентства Bloomberg о падении европейских акций.

Финансовый урок для разжигающих войну бюрократов ЕС: государственный долг стран ОЭСР вдвое превышает уровень, наблюдавшийся до кризиса 2008 года. Доходность 10-летних гособлигаций Германии достигла 15-летнего максимума, а 30-летних облигаций Франции - максимума за 23 года. Одновременный рост объема долга и стоимости его обслуживания - это взрывоопасный финансовый коктейль написал Дмитриев в соцсети Х

Ранее глава РФПИ отметил, что Европе угрожают энергетические локдауны из-за ряда ошибочных решений европейских властей.

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Александр Камкин рассказал ИС "Вести", что здравомыслящие инвесторы больше не вкладывают средства в европейскую экономику.