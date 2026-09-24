Москва24 сен Вести.Европа постепенно теряет экономическое благополучие, а здравомыслящие инвесторы больше не вкладывают средства в европейскую экономику. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Александр Камкин.

Если брать экономику, то Европа постепенно теряет свое экономическое благополучие, благосостояние, потому что многие компании уходят из Европы. Уже ни одного здравомыслящего инвестора в европейскую экономику не затащишь. Соответственно, идет процесс постепенного затухания того светоча и того кладезя этих высоких технологий и инвестиционной стабильности констатировал Камкин

Ранее итальянский профессор Винченцо Коста констатировал, что Европа истощила свои экономические возможности в противостоянии с РФ, поэтому переходит к силовым методам. По его словам, Россия выдержала санкционное давление, а Европа на грани кризиса из-за высоких цен на газ.