Эксперт Камкин объяснил, зачем США нужно энергетическое доминирование над ЕС Эксперт Камкин рассказал о стратегии США по энергетическому удушению Европы

Москва24 сен Вести.Стратегия энергетического удушения Европы со стороны США продиктована потребностью развития искусственного интеллекта и гонкой по добыче редкоземельных металлов. Об этом заявил в интервью информационной службе "Вести" доцент Финансового университета при Правительстве РФ Александр Камкин.

Во-первых, развитие искусственного интеллекта требует колоссальных энергетических ресурсов: дата-центры нового поколения, нейросети последнего поколения, которые требуют огромное количество энергии. Соответственно, сюда же подвязывается и тема редкоземельных металлов, это не только оборонка, но это и, соответственно, развитие новых вычислительных систем заявил Камкин

Эксперт отметил, что США также руководствуются и принципом: "если у тебя идут дела неважно, сделай так, чтобы у других было еще хуже".

Соответственно, именно этим продиктована стратегия энергетического удушения Европы. Именно этим продиктована стратегия создания собственных топливных резервов. Соответственно, для этого похищали [экс-президента Венесуэлы Николаса] Мадуро, для этого Трамп постоянно ставит претензии там Гренландии, Канаде и прочим. Соответственно, не только курс на такой технологический изоляционизм с прицелом на превосходство, но и курс на энергетическое лидерство, на энергетический, ну, если хотите, максимализм сказал Камкин

По мнению Камкина, политика США в ближайшие годы будет все более и более агрессивной.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, выступая в Далласе на национальном съезде правящей Республиканской партии заявил, что республиканцы обеспечат США энергетическую независимость и даже энергетическое господство в мире.