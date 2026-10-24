Дмитриев указал на причины упадка Великобритании Дмитриев объяснил крах Британии через упадок электрогенерации и наплыв мигрантов

Москва24 окт Вести.Падение Великобритании неразрывно связано с такими факторами как наплыв мигрантов и снижение уровня электрогенерации на душу населения. Об этом заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

На своей странице в социальной сети X он отреагировал на публикацию о том, что Великобритания производит в 2026 меньше электричества в пересчете на душу населения, чем показатели 1970-х годов.

Чтобы яснее понять крах Великобритании, вам также нужно наложить на это картину стремительно растущих миграционных потоков. Меньше производства электроэнергии и больше мигрантов – предвестники коллапса цивилизации написал Дмитриев

Ранее стало известно, что именно дефицит электроснабжения в Великобритании стал причиной отмены проекта по строительству центра обработки данных американской Microsoft в графстве Эссекс.