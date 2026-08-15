Дмитриев раскритиковал видео из Британии с мигрантом, разбрасывающим деньги Дмитриев назвал видео с мигрантом рекламой самоубийственной политики Британии

Москва15 авг Вести.Видео с якобы суданским мигрантом в Великобритании, разбрасывающим деньги, является отличной рекламой губительной политики Лондона. Об этом заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

В Интернете распространился видеоролик, на котором, как утверждается, мигрант из Судана раскидывает полученные от британского правительства деньги на камеру.

Отличный рекламный ролик для мигрантов о самоубийственной политике Великобритании ответил Дмитриев в соцсети Х на публикацию другого пользователя с этим видео

В конце июля сообщалось, что за первую неделю нахождения Эндрю Бернема на посту премьера Британии порядка тысячи нелегальных мигрантов прибыли на территорию Соединенного Королевства.