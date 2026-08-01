Москва1 авг Вести.Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев раскритиковал премьер-министра Великобритании Энди Бернема, заявив, что тот не представил программу по стимулированию экономического роста.

Поводом для комментария стала публикация британского журналиста Пирса Моргана в соцсети X. Морган призвал Бернема отказаться от записи шуточных видеороликов и вместо этого рассказать, как правительство намерено стимулировать экономический рост страны.

Нет, не может. Выводом левых из краха Стармера стали лишь кринжовые видеоролики, а не попытка разобраться в коренных причинах и ошибочных решениях, касающихся иммиграции, энергетики и разжигания войн ответил Дмитриев на пост Моргана

Ранее результаты исследования компании YouGov показали, что треть британцев не надеются на нового главу кабинета министров - они думают, что Бернем будет "плохим" или "ужасным" премьером.