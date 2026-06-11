Москва11 июн Вести.Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев посоветовал мигрантам, которые покидают Северную Ирландию, поселиться по соседству с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Так он в соцсети X прокомментировал публикацию о том, что многие мигранты покидают Северную Ирландию, опасаясь за свою безопасность.

Им следует переехать в Лондон, по соседству с домом Кира Стармера, чтобы он получил полноценный опыт общения с представителями разных культур и оказал им еще один теплый прием написал Дмитриев

Накануне глава РФПИ раскритиковал Стармера на фоне протестов в Северной Ирландии. По его словам, политика британского премьера способствует внутренним конфликтам в Соединенном Королевстве.

Ранее стало известно, что протесты против мигрантов в Северной Ирландии переросли в масштабные погромы.