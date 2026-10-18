Microsoft отказалась от проекта ЦОД в Британии из-за дефицита электроснабжения Telegraph: Microsoft отказалась от data-центра в Британии из-за дефицита энергии

Москва18 окт Вести.Американская корпорация Microsoft аннулировала планы по аренде нового центра обработки данных (ЦОД) в британском графстве Эссекс из-за длительных задержек с его подключением к национальной энергосистеме. Об этом сообщила газета The Telegraph.

Строительством вычислительного комплекса занимается британская компания Nscale в рамках масштабного технологического соглашения на 33 миллиарда долларов, о котором в 2025 году договорились президент США Дональд Трамп и экс-премьер Великобритании Кир Стармер.

В материале отмечается, что проект регулярно сталкивался с переносом сроков, а менеджмент застройщика констатировал, что подача электричества на площадку станет возможной не ранее 2030-х годов. В связи с этим Microsoft приняла решение выйти из соглашения.

По оценке издания, решение техногиганта ставит будущее объекта под угрозу, поскольку корпорация выступала единственным арендатором площадки. Срыв договоренностей несет существенные финансовые риски и для самой Nscale, так как контракты с Microsoft обеспечивают более 40% совокупных доходов компании.

Ранее в работе нескольких сервисов Microsoft произошел масштабный сбой.