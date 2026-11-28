Москва28 ноя Вести.Крупнейшее газохранилище Великобритании Rough может прекратить работу: правительство страны отказало в поддержке владельцу объекта — энергетической компании Centrica, пишет газета The Daily Telegraph.

По информации издания, руководство Centrica предупредило, что хранилище под угрозой закрытия, а сотни сотрудников могут потерять работу в ближайшие месяцы.

Представители компании добиваются срочной встречи с премьер-министром Великобритании Энди Бернэмом, чтобы обсудить спасение убыточного объекта, который, тем не менее, обладает значимостью для энергетической безопасности страны, говорится в статье.

Centrica предлагает властям вложить в Rough 2 миллиарда фунтов стерлингов (2,6 миллиарда долларов). Сама компания готова взять на себя стартовые инвестиции, но рассчитывает компенсировать их путем целевых сборов в квитанциях домохозяйств за электроэнергию.

В Centrica также заявили, что не намерены запрашивать новую лицензию на эксплуатацию объекта, обеспечивающего около половины всех мощностей хранения газа в королевстве. Действующая лицензия истекает в апреле 2027 года.

Хранилище Rough не эксплуатировалось с 2017 года, однако на фоне энергетического кризиса осенью 2022-го его частично вернули в эксплуатацию. Объект в южной части Северного моря впервые открылся в 1985 году и способен вмещать до 1,6 миллиарда кубометров газа.

27 ноября "Газпром" сообщил, что с начала сезона европейцы израсходовали уже 16,5% накопленного в хранилищах летом газа. В компании предупредили, что наиболее низкие температуры в Европе еще впереди, как и настоящие холода.