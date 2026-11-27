В "Газпроме" заявили, что настоящие холода в Европе еще впереди "Газпром": в Европе настоящие холода еще впереди

Москва27 ноя Вести."Газпром" предупредил, что самая холодная погода в Европе еще впереди. При этом в ЕС продолжают усиленно расходовать газ из подземных хранилищ (ПХГ), заявили в российском холдинге.

Уточняется, что высокие темпы расхода газа из ПХГ повышают риски для надежного газоснабжения потребителей, особенно в условиях пикового зимнего спроса.

С начала сезона из европейских хранилищ потрачено уже 16,5% накопленного летом газа. Вместе с тем, настоящие холода еще впереди отмечается в Telegram-канале "Газпрома"

Объем газа, поднятый из европейских ПХГ 25 ноября, стал наибольшим для этой даты за всю историю наблюдений. Предыдущие суточные рекорды отбора были зафиксированы 23 и 24 ноября, отмечается в сообщении.