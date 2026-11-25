"Газпром": суточный отбор газа в Германии и Франции 23 ноября стал рекордным

"Газпром": Европа ставит антирекорды по отбору газа из хранилищ "Газпром": суточный отбор газа в Германии и Франции 23 ноября стал рекордным

Москва25 ноя Вести.Суточный отбор газа из подземных хранилищ Германии и Франции 23 ноября достиг исторического максимума для этой даты. Об этом сообщает "Газпром".

Заполненность немецких ПХГ, обладающих крупнейшими мощностями хранения в Европе, продолжает снижаться и уже находится на уровне 55%.

Заполненность ПХГ Германии, обладающей крупнейшими мощностями хранения в Европе, продолжает снижаться и находится уже на уровне 55%. 23 ноября из немецких ПХГ поднят наибольший для этой даты объем газа за всю историю наблюдений. Аналогичный суточный антирекорд установлен во Франции говорится в сообщении компании

Причиной рекордного отбора стала волна арктического холода, пришедшая в Европу, пояснили в "Газпроме". Ранее сообщалось, что страны ЕС резко увеличили суточный отбор газа вслед за ожидавшимся похолоданием. 23 ноября изъятия из ПХГ впервые в текущем отопительном сезоне превысили 0,5 млрд куб. м и установили рекорд для этих суток за все время наблюдений.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что попытки европейских властей ограничить экспорт российских энергоносителей имеют серьезные последствия, но, прежде всего, для самих европейцев.