Европа потратила уже 13% объемов газа, закачанных летом в хранилища GIE: в Европе израсходовали 13% от закачанных летом объемов газа

Москва23 ноя Вести.Европа активно расходует газ из подземных хранилищ (ПХГ), потрачено уже 13% от закачанных летом объемов, пишет ТАСС со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

Подчеркивается, что Европа начала отопительный сезон с рекордно низкими запасами газа. После достижения пика заполнения ПХГ осенью (почти 75%) прошло более трех недель, а суммарный отбор из них на 32% превышает средний показатель за предыдущие пять лет. С начала отопительного сезона 28 октября Европа отобрала из хранилищ около 8 млрд куб. м газа.

Уточняется, что с 1 по 21 ноября накопленный с начала месяца отбор достиг 6,5 млрд куб. м, он существенно уступает показателям за тот же период 2016 и 2024 годов. Этому помогла относительно теплая погода для середины ноября.

К 21 ноября ПХГ Европы были заполнены на 69,17% против 79,5% годом ранее. В хранилищах Европы находится около 75,8 млрд куб. м газа, что на 12,1 млрд куб. м меньше накоплений прошлого года и на минимуме с 2013 года.

Восьмого ноября сообщалось, что страны Европы суммарно отобрали 5% объемов газа, закачанного летом в хранилища.