Европа отбирает газ из хранилищ рекордными темпами GIE: Европа израсходовала уже 10% накопленного с лета газа

Москва16 ноя Вести.Европа продолжает отбирать газ из подземных хранилищ с рекордной скоростью, заявило агентство ТАСС со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

Отмечается, что европейцы уже израсходовали 10% от объема, который закачали в газохранилища в течение лета, из-за чего запасы газа опустились на наименьшее значение с 2011 года.

После достижения пика заполнения ПХГ осенью (74,96%) прошло менее трех недель, а суммарный отбор из них в 1,8 раза превышает средний показатель за предыдущие пять лет. С начала отопительного сезона 28 октября Европа отобрала из хранилищ уже около 6 млрд куб. м газа говорится в публикации

8 ноября сообщалось, что Европа израсходовала 5% от газа, который был закачан в хранилища летом.